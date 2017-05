Stadsie niet uit het hart, maar dankzij Facebookgroep niet óók uit het oog

Volledig scherm Op de wereldkaart is te zien waar de leden van de Facebookgroep ‘Je bent Utrechter (geweest) als...’ wonen. © AD Ongeveer een jaar geleden vroeg Facebooker Paul van Gils zich hardop af in welke uithoeken van de wereld de leden van de Facebookgroep zich allemaal bevinden. Daar werd zo massaal op gereageerd, dat oprichtster en beheerster Trudie de Jong besloot de reacties letterlijk in kaart te brengen. Via Google Maps maakte ze een wereldkaart, waarop de niet in Utrecht wonende leden met digitale pinnetjes kunnen aangeven waar ze wonen.

,,Een exact getal weet ik niet, maar er staan inmiddels zo’n 500 pinnetjes op de wereldkaart”, vertelt Trudie trots.

Quote Er staan inmiddels zo’n 500 pinnetjes op de wereldkaart Trudie de Jong Van Afrika tot in Amerika en van op de Himalaya tot in de woestijn zong een bekend Vlaams trio ooit, maar dat geldt ook zeker voor de leden van de Facebookgroep. Over de hele wereldkaart verspreid zijn rode pinnetjes te vinden die symbool staan voor de Utrechters die ooit de sprong in het diepe waagden. Het verhaal van mensen die hun stadsie achter zich lieten en de wijde wereld in trokken. Voor het avontuur, de liefde, of voor werk. De stad Utrecht nimmer uit het hart, maar dankzij de Facebookgroep ook niet uit het oog. iíe liefde voor de stad is de drijvende kracht achter het succes van de Facebookgroep, zegt Trudie, die na veertig jaar in Utrecht te hebben gewoond sinds een jaar of tien in Bloemendaal resideert. Het gebrek aan een Facebookpagina waar veel (oude) kiekjes van Utrecht op geplaatst werden, deed haar er in 2013 toe besluiten om er maar zelf eentje op te richten.

En met succes, want zo’n vier jaar later is het nog een kwestie van tijd voordat de magische grens van 30.000 leden wordt gepasseerd. Met name oud-Utrechters kunnen hier hun hart én herinneringen ophalen aan de hand van foto’s uit de oude doos, vertelt Trudie. Een foto van het oude stadhuis levert honderden reacties op van mensen die daar ooit hun ja-woord gaven. Niet allemaal met een goede afloop, blijkt uit sommige reacties op Facebook. Oud-klasgenoten vinden elkaar na jaren weer terug als een foto van de Domschool wordt geplaatst. En met het zomerse weer van de afgelopen tijd als aanleiding passeren ook zwart-witfoto's van spartelende en spetterende Utrechters in het Amsterdam-Rijnkanaal de revue. ,,Vanaf daar kilometers meehangen aan een bootje. Totdat we hoorden dat iemand zijn been had verloren door een boegschroef. Nooit meer gedaan!’’ is een van de reacties.

,,De leden die niet meer in Utrecht wonen kunnen via de pagina ook meekrijgen hoe bepaalde plekken er nu uitzien”, vertelt Trudie. Vooral foto’s van de enorme ontwikkelingen in het stationsgebied van de afgelopen jaren, zoals de verbouwing van Hoog Catharijne en de in ere herstelde Catharijnesingel, leveren veel reacties op. Soms positief, soms wat minder positief. Maar Trudie houdt samen met medebeheerder Cor Hazeleger de reaguurders in de gaten.



Zo ging het afgelopen week even mis, toen er op de Facebookpagina doodsverwensingen aan het adres van wethouder Lot van Hooijdonk werden gericht. Trudie moest ingrijpen, door een aantal reacties te verwijderen en leden te blokkeren. ,,Dat was een uitzondering. Er is wel vaker een stevige discussie op de pagina bij bepaalde onderwerpen, maar dit ging te ver”, zegt Trudie. Maar verder is het Utregs gezellig bij ‘Je bent Utrechter (geweest) als...’.

Je bent Utrechter (geweest) als...

- je de Domtoren hebt beklommen

- je over de Oudegracht hebt gevaren

- je minimaal één keer bij Broodje Mario, Broodje Ben en Broodje Martin hebt gegeten

- je Als ik boven op de Dom sta achterstevoren kunt meezingen

- je een keer in stadion Galgenwaard bent geweest

- je pleit voor perrontrappen vanaf de Moreelsebrug

- je een abonnement hebt op het AD Utrechts Nieuwsblad

- Utrecht bezoeken voor jou voelt als thuiskomen ♥

Wie: Elly Contreras-Vermeulen (68), geboren in de Amaliadwarsstraat. Zij woont sinds 1973 in Canada.

,,Tot mijn achttiende heb ik in Utrecht gewoond. Geboren in de Amaliadwarsstraat. Maar toen mijn vader overleed, na een motorongeluk, ben ik verhuisd naar de Jutfaseweg. Daar heb ik tot mijn achttiende gewoond. Totdat ik mij verloofde met een man uit Bunnik. Hij had een zus in Canada en wilde daar ook gaan wonen. Net zoals veel vrouwen in die tijd had ik weinig keuze, dus emigreerden wij naar Edmonton, Alberta in Canada. Na een paar jaar ben ik van hem gescheiden. In 1981 hertrouwde ik met de man waar ik nog steeds mee samen ben. Wij wonen nu in de prachtige omgeving van Osoyoos, British Colombia. In de wintermaanden verblijven wij in Mexico.”



Gemis

Volledig scherm Elly Contreras-Vermeulen woont sinds 1973 in Canada. © AD Volledig scherm Een foto uit het plakboek van Elly. Ze zat op de St. Annaschool in Utrecht. © AD ,,Ik mis Utrecht nog elke dag. Via de Facebookpagina is het soms net of ik weer voor even terug ben. De prachtige Domtoren komt vaak voorbij en ik leer ook veel over de veranderingen van Hoog Catharijne. Ik ben via de pagina in contact gekomen met een oud-klasgenoot van de IVO-school, nadat er een foto van de school op de Facebookpagina werd geplaatst. Ik heb nog steeds geregeld contact met haar. In 2019 kom ik voor een maand naar Utrecht, ik heb dan met haar afgesproken. Ook kwam ik op de Facebookpagina mijn tante van 90 jaar tegen, die al sinds de oorlog in Engeland woont, maar nog heel actief is op Facebook. Het is heel erg bijzonder om op deze manier herinneringen op te halen en Utrecht dichtbij mij te hebben.”

Wie: Leisha Ammerlaan (67), geboren in de Damstraat. Zij woont sinds 1965 in Australië.

,,Als 15-jarig meisje kwam ik in 1965 met mijn ouders en tien broers en zusjes aan in Melbourne. Daar heb ik tot 2012 gewoond. Sindsdien woon ik in Cairns, in het noordoosten van Australië. In 1969 kwam ik voor het eerst weer terug in Utrecht en in die vier jaar tijd vond ik dat de stad al enorm was veranderd. Hoog Catharijne werd namelijk in die tijd gebouwd. Ook viel het mij op dat er opeens heel veel Turkse mensen in Lombok woonden. In 1995 en in 2008 ben ik ook in Utrecht geweest met Australische vrienden. Ik was erg trots om mijn stadsie te laten zien. Het viel mij op hoe schoon en gezellig de binnenstad was en hoe weinig auto’s er reden. We hebben de Domtoren beklommen en zijn over de grachten gevaren.’’

Up-to-date

,,Ik kijk elke dag op de Facebookpagina en bij het zien van de nostalgische foto’s word ik erg weemoedig. Ik herken veel plekken op die oude foto’s, maar ik geniet ook heel erg van alle veranderingen in de stad, zoals dat gebouw met al die gekleurde glazen bij het station en de Moreelsebrug. Door alle berichten en foto’s die worden geplaatst blijf ik up-to-date. Ondanks dat ik al bijna tien jaar niet meer in Utrecht ben geweest en ook geen plannen in de toekomst heb om terug te gaan, zit Utrecht voor altijd in mijn hart. Toevallig zat ik laatst nog met mijn broers en zussen om een kampvuur en zongen we met z’n allen Als ik boven op de Dom sta!”

Volledig scherm Leisha Ammerlaan met haar man, dochter en kleinkinderen in Australië. © AD

Volledig scherm Leisha Ammerlaan met het boek 'Milkman's Wife' dat zij schreef over haar moeder, die in de Balistraat woonde. © AD

Wie: Hetty Thompson (74). Haar wieg stond in Rotterdam maar zij woonde van 1961 tot 1999 in Utrecht en Doorn. Sinds 1999 woont zij in Pensacola in Florida, Amerika.

,,Mijn zus woonde al een tijdje in Amerika, dus ik ging regelmatig bij haar op bezoek. In 1997 kwam ik daar mijn grote liefde tegen. In de zomer van ’98 kwam hij naar Utrecht toe en in de winter ging ik voor een paar maanden naar hem. Maar we wilden graag bij elkaar zijn en trouwen, dus dat deden we uiteindelijk in 1999 en toen ben ik daar gaan wonen. Helaas overleed mijn man na zeven heel gelukkige jaren. Ik heb toen niet overwogen om terug te gaan naar Nederland. Ik had een heel groot stuk land midden in een natuurgebied en had al veel nieuwe vrienden gemaakt.’’

Ritueel

,,Gelukkig kan ik dankzij de technologie van tegenwoordig goed contact onderhouden met mijn kinderen en kleinkinderen, die in Utrecht wonen. Ik ben ook geen dag zonder Facebook, dus via de pagina ‘Je bent Utrechter (geweest) als…’ ben ik in contact gekomen met een oud-buurmeisje. Vooral foto’s van de Domtoren op de Facebookpagina vind ik erg mooi om te zien, net zoals foto’s van andere herkenbare plekken van de stad. Elke keer wanneer ik in Utrecht ben, ga ik ook eerst naar de Dom toe voordat ik naar mijn familie ga. Dat is een soort ritueel geworden. Ook luister ik veel naar Bingo FM uit Utrecht. Op die manier blijf ik op de hoogte van mijn stadsie. Aan de omheining bij mijn huis in Florida heb ik ook een FC Utrecht-vlag hangen, zodat ik de stad altijd dichtbij mij heb.”

Volledig scherm Een foto van Hetty Thompson met haar inmiddels overleden man in Utrecht bij de Domtoren, eind jaren 90. © AD