Stadsstrand Veenendaal denkt aan openlucht kerkdienst en iftar

Openlucht kerkdienst

De bedoeling is om de programmering zo veelzijdig mogelijk te maken en daarbij vooral op zoek te gaan naar lokale samenwerkingen. Coördinator Sanne Heymann bracht een maand geleden al de eerste plannen voor het nieuwe seizoen naar buiten, zoals de Proms Night en Veenendaal aan Zee. Dat laatste evenement staat nu op de agenda voor 25 augustus. Maar er zijn ook nieuwe ideeën. ,,Zo zijn er plannen om tijdens de ramadan een traditionele iftar te organiseren en lopen er gesprekken om een openlucht kerkdienst te houden’’, laat Heymann weten.



Officieel is dit het laatste jaar van het Veenendaalse stadsstrand, maar er bestaat een kans dat het fenomeen blijft bestaan. Het is nog niet zeker of het lege bouwterrein in het centrum volgend jaar al wordt volgebouwd. Bovendien staat in het rapport 'Vitale Winkelstad' dat in mei in de raad wordt besproken, dat het stadsstrand een aanwinst is die op de een of andere manier behouden moet blijven.