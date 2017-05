Stan (17) maakt de lekkerste Big Mac van Nederland

Landelijke wedstrijd

Alle 246 McDonald’s filialen in Nederland deden mee aan de wedstrijd. Tijdens de finale in de McDonald’s van Harderwijk beoordeelde de jury de deelnemers op snelheid, netheid en kennis.

Liefde

De 'blij verraste' Van Wakeren scoorde daarbij de meeste punten. ,,De ingrediënten zijn altijd en overal hetzelfde. Ik was vooral heel snel, maar stop er ook veel passie en liefde in. Toen ik hoorde dat ik door mocht naar de finale was ik natuurlijk al trots, maar dat ik vervolgens ook nog eens de titel won, maakt het helemaal bijzonder." Hij en zijn collega's winnen daardoor een dagje uit naar attractiepark Walibi in Biddinghuizen.