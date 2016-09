Stank en vlammen uit rioolwaterzuivering Zandpad

Het schap begint in januari met de bouw van een nieuwe zuivering. Die werkt efficiënter en veroorzaakt minder overlast voor de omgeving.



De komende maanden kan die juist toenemen. Dan worden installaties gesloopt die ontlucht moeten worden. Ook wordt gas afgefakkeld, waardoor vlammen zichtbaar kunnen zijn.



Op 21 september is er een informatieavond voor belangstellenden in het Vechthuis.