Star Wars-tentoonstelling komt naar Nederland

Star Wars Identities lost daarmee de tentoonstelling over de films van Harry Potter af, die tot 2 september in Utrecht te zien is.

De tentoonstelling Star Wars Identities bevat originele rekwisieten, modellen, kostuums en illustraties uit de Star Warsfilms. Ook is er een interactief deel waarbij de bezoeker op zoek gaat naar zijn eigen identiteit. Volgens de organisatie is het een ‘unieke tentoonstelling met zo’n tweehonderd originele Star Warsrekwisieten, -kostuums en -tekeningen. Bezoekers herontdekken de personages uit de films op een nieuwe manier en verkennen tegelijk hun eigen identiteit door middel van één simpele en diepzinnige vraag: What forces shape you? ’

In een zes jaar durende tour bezoekt de Identities-tentoonstelling wereldwijd verschillende grote en kleinere steden. De tour begon in 2012 in het Canadese Montreal en kwam in 2014 naar Europa. Na Londen is nu Utrecht aan de beurt.