Star Warsfan Christa: ‘Elke fan gaat hierheen, ongeacht de prijs’

Het zal geen enkele Star Warsfan zijn ontgaan; Star Wars Identities The Exhibition komt naar Cinemec in Utrecht. Christa Clabbers is in Londen al naar de exhibitie geweest, maar kan niet wachten om het nu ook in haar geboortestad te kunnen zien. ,,Als de tentoonstelling één op één over wordt gezet, wordt het fantastisch.”

Christa begon naar eigen zeggen pas laat aan de fantasyfilms. ,,Ik kijk Star Wars sinds ik mijn man ken, die is een enorme fan. Dat is zo’n vijftien jaar geleden, toen ik begin twintig was. Mijn man werkte als klein jongetje de hele dag op het land om ’s avonds naar de Star Warsfilms te kunnen met zijn vader.”

Uitzondering

Inmiddels is de Star Warsgekte ook op hun puberdochter overgeslagen en gaan ze graag met het hele gezin naar de films en tentoonstellingen. ,,Toen ik de films voor het eerst zag, dacht ik: wauw, wat zit het mooi in elkaar. Het is fantasy en sciencefiction in één. Toch kunnen mijn man en dochter elke dag een Star Warsfilm kijken en moet er voor mij wel een weekje tussen zitten. Ik doe vooral mee voor hen.”

Al was er wel één uitzondering. Naar de laatste film zijn ze twee dagen achter elkaar geweest: de eerste dag met vrienden en de tweede om alle details rustig te zien. ,,Toen het belangrijkste karakter stierf, begon mijn dochter onbedwingbaar te huilen. Aan het eind van de film kwamen er volwassen mannen naar haar toe om te zeggen dat ze helemaal begrepen waarom ze zo overstuur was.”

Volledig scherm Christa’s dochter Reza als Rey uit de laatste film. © Christa Clabbers

Interactief

Star Wars: Identity is volgens Christa zo bijzonder omdat het heel interactief is. ,,Je moet wel echt een fan zijn en weten waar je naar kijkt en wie je bent. Ik zou ook zeggen dat het 12-plus is. Je gaat namelijk je eigen personage maken. Tijdens de exhibitie worden er vragen gesteld: wie ben je? Welke waarden heb je? Welk beroep zou je willen? Van welke planeet kom je? Daar wordt vervolgens een karakter van gevormd. Ik denk dat het daarom wel belangrijk is dat je Star Wars echt kent, anders wordt iedereen Darth Vader.”

Aan het eind van de tentoonstelling kies je ook of je naar het goede eind of naar de dark side gaat en kies je tien levenswaarden die voor jou het belangrijkste zijn. ,,Ik denk dat dit precies is waarom Star Wars meer heeft dan andere fantasyfilms; je denkt over jezelf na terwijl je bezig bent met wat je leuk vindt. Star Wars is het eerste wat zo extreem het goed en kwaad in mensen duidelijk maakt. In de exhibitie vind je dan ook echt een stukje psychologie terug.”

Volledig scherm Reza op de exhibitie in Londen. © Christa Clabbers

Dure grap

Toen vanochtend bekend werd dat de exhibitie naar Nederland kwam, stuurde het gezin elkaar gelijk een berichtje. ,,Ze komen!”, stond daarin. ,,We hebben plannen gemaakt om met vrienden naar de Star Wars conventie in Kinepolis te gaan, dus ik denk dat we er nu maar een weekendje van maken.”