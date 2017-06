Statenleden wandelen voor vluchtelingen

Op Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni, trainen ze 34 km langs de oevers van de Kromme Rijn over het Utrechtpad vanaf de Dom in Utrecht naar Wijk bij Duurstede. Initiatiefnemers zijn Karin Boelhouwer uit Wijk bij Duurstede een Erna Kotkamp uit Nieuwegein. Beiden zitten voor GroenLinks in Provinciale Staten van Utrecht en ze houden allebei van hardlopen en wandelen. ,,Misschien is deze combinatie van politiek, hobby en goed doel wel de mooiste activiteit uit mijn politieke loopbaan'', zegt Boelhouwer. De raadsleden Henk Zandvliet uit De Bilt en Marieke Schouten uit Nieuwegein en oud-raadslid Frank Dirkse uit Zeist gaan ook met hen op pad.

Vluchtelingenkamp

Doel is om midden in de nacht vanuit Amsterdam te starten voor de sponsorloop van 40 kilometer. Boelhouwer: ,,Door 's nachts zo'n afstand te lopen kun je een beetje ervaren hoe het moet zijn om grote afstanden af te moeten leggen als vluchteling. Het verschil is dat wij daarna veilig thuis onder de douche kunnen en slapen in ons eigen bed, maar vluchtelingen wacht een onzeker bestaan in een vluchtelingenkamp. De Stichting Vluchteling helpt hun omstandigheden daar te verbeteren.''