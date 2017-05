Steeds meer mensen doen het: een ijsbad voor betere innerlijke balans

Voor je plezier in een ijsbad zitten om je eigen ‘innerlijke’ rust te ervaren. Het klinkt gek, maar steeds meer mensen doen het. ,,Die kou op mijn lijf geeft mij kracht’’, zegt kraamverzorgster Miriam Mooij (49), die een Wim Hof workshop volgde in Cothen. ,,Ik sta nu een stuk sterker in het leven.’’

Een klein zwembad dat gevuld is met ijsklontjes. Veel mensen moeten er niet aan denken om in zo’n ijskoud bad te stappen, maar in navolging van de ‘iceman’ Wim Hof zoeken steeds meer mensen de kou op. In Scheveningen springen mensen ’s winters in zee en rond Utrecht nemen verschillende waaghalzen een duik in de Vecht.

Joelend

,,De natuur werkt helend voor mij’’, vertelt Miriam Mooij. Haar instructeur Kasper van der Meulen, leert zijn pupillen hoe zij op een veilige, maar gedurfde manier in een ijsbad kunnen stappen zonder dat ze tot op het bot afkoelen. Met slechts een zwembroek of bikini aan stapt de één na de ander de badkuip in en komt er joelend én zonder kleerscheuren weer uit.

IJs

,,Ik begon met het zwemmen in een plas’’, vertelt Mooij. ,,Dat vond ik al stoer, maar het werd nog gaver, toen het kouder werd. Ik ging verder met zwemmen in de Vecht, waar ik met een trappetje het water in kon en een gat kon hakken in het ijs.’’

Boost

Haar ogen stralen als ze over haar koude avonturen vertelt. ,,Pas sinds een jaar of tien heb ik het gevoel dat ik leef. Daarvoor leefde ik vooral voor anderen. Als ik zo'n ijsbad in stap, dan maakt me dat zo krachtig en sterk. Het maakt me niet uit hoe hard het vriest. Als ik in de Vecht spring, dan geeft me dat een boost. Het geeft me energie.''

Balans

Joris Stolker (31) gaat nog een stap verder. Hij heeft een heuse vrieskist in zijn tuin staan waarin hij ‘ijsfeestjes’ organiseert. ,,Die vriezer staat een uur per dag te knorren en houdt zo de watertemperatuur op 0,4 graden’’, vertelt hij. ,,Vroeger was ik nog niet zo in balans. De ene maand leefde ik vrij strikt, liep ik hard en at ik gezond. En de andere maand kon je me rokend op een feestje tegenkomen. Sinds ik in ijsbaden stap, ben ik veel meer in balans.’’

Meditatie

Waar zit het 'm dan in? Hoezo raak je van het nemen van een ijsbad en een paar ademhalingsoefeningen, zoals Wim Hof die voorschrijft, meer in balans? ,,Gewone meditatie kreeg ik niet goed voor elkaar’’, vertelt Stolker, een webdeveloper uit Driebergen. ,,Als je zo’n koude duik neemt, dan moet je wel mediteren. Je moet naar binnen keren en je innerlijke rust pakken, want anders kun je niet omgaan met die extreme kou. Door zoiets extreems te doen, ervaar je wel ineens die rust. Ik voel me er goed bij.’’

Roken

Stoppen met roken of de omgang met stress. Volgens Stolker is dit een stuk gemakkelijker sinds hij ijsbaden neemt. ,,Als ik in een badkuip met ijsklontjes kan zitten, dan kan ik ook stoppen met roken. Ik leer om rustig te blijven in een extreme situatie. Dat geeft me daadkracht.’’

Grip

Toch blijft het verrassend dat het nemen van een koude duik zoveel energie en daadkracht teweegbrengt. ,,Wanneer het lichaam plotseling in aanraking komt met kou, dan reageert het door het ‘vecht-vlucht’ systeem te activeren’’, vertelt Kasper van der Meulen. ,,Je wordt scherper en alerter. Wij denken dat het nog een stap verder gaat. We zien veel mensen met mentale klachten en die krijgen met behulp van kou en ademhaling weer grip op hun leven.’’