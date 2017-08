Steeds meer Utrechtse leerlingen krijgen vrij vanwege Offerfeest

Koud in de schoolbanken krijgen veel Utrechtse leerlingen vrijdag alweer een dag vrij voor het Offerfeest. Het is voor het eerst dat de Utrechtse scholen hun leerlingen op grote schaal een dag vrijaf geven voor het islamitische feest.

In elk geval het Globe College, Gregorius College, Trajectum College, Pouwer College en het Via Nova College geven alle leerlingen vrij voor het Offerfeest. Op andere scholen krijgen alleen de islamitische leerlingen vrij als ze erom vragen en als hun ouders er toestemming voor geven.

Het Gregorius en het Via Nova College gaven hun leerlingen vorig jaar ook al een roostervrije dag; leraren moesten toen nog wel naar school. Dit jaar is het Gregorius voor het eerst helemaal dicht.

Quote Lesgeven heeft niet zoveel zin als een groot deel van de leerlingen er niet is Nynke Gerritsma, rector Gregorius College

,,Lesgeven heeft niet zoveel zin als een groot deel van de leerlingen er niet is. Leraren hadden vorig jaar een studiedag”, zegt rector Nynke Gerritsma van het Gregorius. ,,We merkten dat ook veel van onze islamitische leraren op die dag een vrije dag vroegen. Dat mag, maar op een studiedag is het juist belangrijk dat iedereen er is om gezamenlijk het beleid uit te zetten. Dit jaar is daarom de hele school maar dicht.”

Gelijk

Dat is op de andere scholen niet zo. Daar hebben de leraren een studiedag, bijvoorbeeld op het Globe College. ,,Islamitische leraren hebben wel het recht om vrij nemen. Het Offerfeest is, net als het Suikerfeest, een serieuze religieuze feestdag. Dit jaar hebben we gezegd dat alle leerlingen, ook als ze niet islamitisch zijn, dat met elkaar mogen vieren. Bovendien wil je in school geen halve klassen hebben, maar liever gelijk optrekken”, vertelt rector Frank Corneth van het Globe College. Hij wijst er ook op dat de regio Utrecht dit jaar door de planning van de zomervakantie een extra lang schooljaar heeft en dus meer tijd heeft vrije dagen te plannen, ook bijvoorbeeld op Goede Vrijdag.

Zowel het Globe als het Gregorius College zijn van christelijke signatuur, maar zelf vinden ze het niet meer dan normaal hun leerlingen ook islamitische feestdagen te gunnen. ,,Juist vanuit onze christelijke waarden houden we rekening met andere geloven”, stelt Corneth. Gerritsma: ,,Het verhaal van het Offerfeest, dat Ibrahim bereid was zijn zoon te offeren, is ook in de katholieke traditie een belangrijk verhaal. Het is alleen geen feestdag. We besteden er tijdens de godsdienstlessen deze week aandacht aan, maar hebben geen speciale activiteiten, zoals we wel hebben rond Pasen en Kerstmis. Dat hoort dan wel weer bij onze christelijke identiteit.”

Mogelijkheid

Bijvoorbeeld op het christelijke Gerrit Rietveld College hanteren ze alleen de christelijke feestdagen. Rector Yolanda Petermeijer: ,,Wij bieden alle leerlingen die het Offerfeest willen vieren de mogelijkheid dit te doen, maar voor de andere leerlingen is het een reguliere lesdag. Wij zorgen ervoor dat niemand lesstof mist, door de stof in de elektronische leeromgeving te zetten.”