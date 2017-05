Stef Bos geeft niet op 7, maar op 6 juni benefietconcert

Stadsstrand Veenendaal denkt aan openlucht kerkdienst en iftar

11:27 Voor wie in Veenendaal op de kleedjesmarkt met Koningsdag met een stapel zolderspulletjes is blijven zitten: er komt een herkansing. Op 20 mei is er een kleedjesmarkt op het stadsstrand, een van de eerste activiteiten van het nieuwe seizoen.