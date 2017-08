Stel dat tweeling verloor loopt voor WKZ 4.000 euro bij elkaar

Het begon allemaal in november vorig jaar, toen de tweeling Dexter en Morris zich na 24 weken en 1 dag in de buik al plotseling aandiende. Nog maar net levensvatbaar. Morris redde het al na twee dagen niet en ook Dexter moest het na een maand opgeven. ,,Een hele heftige periode, maar toch ook met hele mooie momenten. Mede dankzij dit personeel’’, zegt Axel, wijzend op de medewerkers van het WKZ in Utrecht dat van hem net een cheque heeft gekregen.



,,Zij maakten dat je je echt ouder voelt. Dat is lastig, want je bent er nog helemaal niet aan toe om ouder te zijn. Dan bel je op om te vragen hoe het gaat en zeg je: ‘met de moeder van Dexter en Morris’, terwijl dat nog helemaal niet zo voelt’’, voegt Christianne toe.