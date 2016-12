Stem Obbe Norbruis op 78-toerenplaten

Directeur Wim van Scharenburg van het Museum van Zuilen 'stond even te stuiteren' toen hij de grammofoonplaten vlak voor kerst in ontvangst mocht nemen.



Norbruis was de laatste burgemeester van Zuilen, tot deze gemeente in 1954 werd opgeslokt door de stad Utrecht. Behalve de Burgemeester Norbruislaan is er ook het Museum van Zuilen, dat de herinnering aan zijn tijd levend houdt.



,,Dat we nu grammofoonplaten hebben waarop we Norbruis kunnen horen speechen, dat is natuurlijk een unieke aanvulling op onze collectie'', zegt Van Scharenburg, die al meer dan 30 jaar de scepter zwaait over het aan de Amsterdamsestraatweg gevestigde museum.



Museumstukken

De grammofoonplaten werden hem aangeboden door een ándere Obbe Norbruis, namelijk de in Amsterdam wonende kleinzoon van de vroegere burgemeester van Zuilen. Van hem kreeg Wim van Scharenburg nog meer bijzondere museumstukken toegespeeld, zoals de zilveren metselaarstroffel die Norbruis in 1952 cadeau kreeg van de Zuilense Handels Vereniging, voor zijn inzet voor de woningbouw in Zuilen.



Op elk van de platen is niet veel meer dan vijf minuten spraak te beluisteren. ,,En er staat ook nogal wat gekraak en gepiep op'', zegt Van Scharenburg. Eén toespraak dateert van januari 1950, gemaakt tijdens de opening van de Prinses Margrietschool. Daarbij was ook de toenmalige minister van wederopbouw In 't Schip aanwezig. Er was namelijk voor het eerst een nieuw type school gebouwd: in twee bouwlagen, zodat dure bouwgrond meer nuttige ruimte opleverde.