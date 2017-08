Sterk FC Utrecht bouwt verder aan elftal

Liever praatte hij over spelers die het vanavond tegen ADO moeten doen, want dan is de Franse spits van Kameroense komaf op zeker nog niet inzetbaar. Hij ziet bijvoorbeeld een belangrijke rol weggelegd voor Zakaria Labyad, die een stuk fitter is dan afgelopen seizoen. Hij heeft er met Edson Braafheid, die vorig seizoen bijna volledig langs de kant stond, een surplus aan ervaring bij. Het wegvallen van Simon Makienok en Wout Brama was wel even een dingetje in de afgelopen voorbereiding, beaamde hij. ,,Dat heeft ons vier, vijf weken teruggeworpen in het proces. Ze vormden de kop en het zenuwstelsel van ons elftal. Ik wilde per se een lange spits. De echte top, Barcelona bijvoorbeeld, heeft zo’n type niet nodig, maar voor de manier waarop Utrecht voetbalt is het essentieel. Nadat Wout en Simon wegvielen hebben we Anouar Kali en Lukas Görtler gehaald. Alle vertrouwen in hen, maar zij zullen het op hun manier invullen. Je kunt spelers nooit één op één met elkaar vergelijken, Makienok was ook geen Haller.’’



Dat Utrecht verder lijkt dat vorig jaar komt door de wijze waarop de Domstedelingen handelden op de transfermarkt. Een jaar terug vertrokken Timo Letschert en Bart Ramselaar pas na de competitiestart. Nu is het tafelzilver weliswaar verkocht, maar is er al nieuw bestek gehaald om op te poetsen. Vooropgesteld, Ten Hag is tevreden met de selectie die er nu tegen ADO staat. Ook zonder Bahebeck. ,,Maar spelers die ons beter maken, blijven welkom. Mits ze geen miljoenen kosten, want dat gaan we niet doen. We blijven alert. Als je als een club als Utrecht de kans hebt jongens van het kaliber Labyad en Emanuelson te halen, moet je dat niet nalaten. We hebben nu een kleedkamer met jongens die het stuk voor stuk verdienen daar te zitten. Dat is weleens anders geweest in Utrecht. Toen zaten er ook spelers die het eredivisieniveau niet aankonden. Nu is er volop concurrentie. Prima.’’