Sterke man Dennis van Beusekom (41) gooit auto's om

Hoe is het om zo sterk te zijn?

,,Tja, mensen denken wel twee keer na voor ze iets naars tegen je zeggen of wat doen. Ze kijken tegen je op, zeker de jongelui. Het geeft dus macht, maar eigenlijk ben ik daar niet mee bezig. Mijn vrouw zegt wel eens dat ze zich bij mij zo veilig voelt. Dat is wel cool.''



En mensen bellen als ze een wasmachine hebben die naar de zolder moet.

,,Dat gevaar zit erin. 'Mooie training voor je,' zeggen ze dan. Nou, toevallig ben ik sterk én slim. Zoek maar een ander, is mijn antwoord. Zo'n wasmachine is een peulenschil en anders blijf ik aan de gang met meubels en witgoed. Kan ik beter een verhuisbedrijf beginnen, haha. Slechts heel af en toe help ik een kennis of collega.''



Zijn al uw spieren puur natuur?

,,Absoluut, want we worden gecontroleerd voor de wedstrijd. Liefhebbers die geen competitie doen, die gebruiken vaak doping om spieropbouw te bevorderen. Het is net als bij andere sporten. Van mij mag de controle best wat strenger.''



Is uw sport blessuregevoelig?

,,Heel erg. Het is continu op de grens en er overheen. Ik ben supergetraind, maar zit elke week bij de fysio en tweewekelijks bij de masseur. Er is altijd wat te doen voor ze. In 2014 stond ik derde bij de Sterkste Man van Nederland toen ik een biceps afscheurde. Pijnlijk en ik ben er een tijd zoet mee geweest. Tegen de jonge jongens die ik train zeg ik altijd: je moet pijn kunnen lijden en geen knappe vent willen worden.''



Wat zijn uw kansen zaterdag?

,,De top drie is vrijwel onhaalbaar. Dat zijn profs die ook nog meedoen bij de jonkies. Als ik vijfde of zesde word, ben ik tevreden, het podium zou fantastisch zijn. Het is zaterdag rechtstreeks te volgen. Dan moet je op internet een livestream zoeken.''