Sterrenwijkers zijn graag onder elkaar

Sterrenwijk is het Asterixdorp van Utrecht. Een hechte, generaties oude gemeenschap die moedig stand houdt tegen overheersing van buitenaf. Ze zijn graag onder elkaar, de Sterrenwijkers. Net als Turken, Marokkanen, hockeyfamilies uit de Wilhelminaparkbuurt, studenten, kampers en de hoog opgeleide professionals die met hun diepe zakken steeds grotere delen van de stad innemen.



Archaïsch begrip

Intussen zijn de woningcorporaties verzelfstandigd. Een belangrijk deel van hun woningvoorraad is aan de hoogste bieder versjacherd en volkshuisvesting is een archaïsch begrip geworden. Waardoor alle moeilijk plaatsbare gevallen in buurten als Sterrenwijk terechtkomen. Ten koste van oorspronkelijke bewoners die vaak weinig meer hebben dan het sociale kapitaal van hun gemeenschap.



Kunstbroeder J. mocht na zijn onvrijwillig vertrek een huurhuis in Wittevrouwen betrekken, naast buren die ook wel eens een boek lazen. Comfortabel onder ons. Die coulance is de Sterrenwijkers niet gegund.