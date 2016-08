Steun voor gezin dat uit huis moet

Kilian was vergeten zich op het adres in te laten schrijven als medehuurder. In het verleden was het heel normaal dat een sociale huurwoning overging van ouder op kind. De wet staat dat sinds enige tijd niet meer toe.



Bijzondere gevallen

Veel lezers reageerden verontwaardigd op de in hun ogen starre houding van Portaal. Bij deze krant kwamen tientallen reacties binnen. Kilian kreeg bijna driehonderd e-mailtjes, telefoontjes en berichten via Facebook. ,,Ik heb begrip voor de regel dat kinderen die bij ouders inwonen niet automatisch hoofdbewoner kunnen worden'', schrijft Houtenaar Van der Zeijden. ,,Maar regels zijn er om in bijzondere gevallen overtreden te worden!'' Dré Hopmans uit Utrecht: ,,Nog steeds kan de gemeente Utrecht urgentie verlenen, als er minimaal één minderjarig kind in het geding is.''



Ria Foeken uit De Bilt was als zorgverlener bij het gezin betrokken. Zij is boos. ,,In een participatiemaatschappij waarin gevraagd wordt om voor je ouders te zorgen en mantelzorg te leveren, is dit wel erg absurd. Inderdaad, regels zijn regels, maar dit gezin verdient wel een lintje voor alle mantelzorg.''