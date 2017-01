Stichting Tivoli oneens met conclusies Utrechtse rekenkamer

In het gewraakte rapport, waarin de rekenkamer concludeert dat de gemeente Utrecht fout op fout stapelde rondom de miljoenenverslindende muziektempel, staat dat er door de fusiepartners Tivoli en Vredenburg tot vlak voor de opening, in juni 2014, werd geruzied. Dit zou er volgens de onderzoekers mede de oorzaak van zijn dat het muziekpaleis een slechte start maakte.



Maar volgens Barry de Vos, die namens Tivoli in het bestuur zat, klopt dit van geen kanten. ,,Er waren ruzies, maar die waren in 2013 al ruim voorbij'', zegt De Vos. ,,De onderzoekers schrijven ook dat de stichting zich amper bemoeide met de bouw, maar ook dat is onjuist. Daarbij zijn wij als oprichtingsbestuur niet gehoord door de rekenkamer. Er worden allerlei dingen beweerd, maar ze maken niet duidelijk hoe ze eraan komen.''



WOB-verzoek

Met behulp van een advocaat diende De Vos begin vorig jaar een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) in, waarin de stichting onder meer vroeg naar de verslagen van gesprekken die de rekenkamer heeft gevoerd. De rekenkamer weigert de stukken te openbaren vanwege de vertrouwelijkheid ervan. ,,Het gaat ons erom dat ze duidelijk maken hoe ze aan die conclusies komen, maar dat doen ze niet.''



Volgens Gerth Molenaar, één van de onderzoekers van de rekenkamer, is er aan het begin van het onderzoek wel degelijk een gesprek geweest met de stichting. ,,Het klopt dat De Vos er gedurende het onderzoek nog eens op heeft aangedrongen een gesprek te voeren, maar dat is er niet van gekomen omdat wij oordeelden dat dit niet veel nieuwe inzichten zou opleveren.''



Belangrijk

Voor de rekenkamer is het oordeel van de rechter belangrijk. ,,Voor zover ik weet zijn wij de eerste lokale rekenkamer waarbij een WOB-verzoek tot een rechtszaak leidt'', zegt Molenaar. ,,Als de rechter oordeelt dat wij op basis van die wet onze gespreksverslagen moeten openbaren, laten mensen in de toekomst misschien niet meer het achterste van hun tong zien.''