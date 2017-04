Maar omdat de rekenkamer volgens de rechtbank onterecht aanvoert dat openbaarmaking van de stukken de persoonlijke levenssfeer van de geïnterviewde zou aantasten, is zij wel veroordeeld in de proceskosten, zo’n 1500 euro. Over dat laatste is Gerth Molenaar, één van de onderzoekers van de rekenkamer, verbaasd. ,,We hebben het maar voor kennisgeving aangenomen. Wel zijn wij blij met de rest van de uitspraak die de rechtbank heeft gedaan.’’



Voor De Vos is de uitspraak ‘het zoveelste bewijs’ dat de WOB in toenemende mate wordt gebruikt om bestuurlijk handelen niet inzichtelijk te maken. ,,Het is jammer, maar begrijpelijk. Er zijn twee realiteiten. Eén realiteit is het verslag van de rekenkamer. De andere realiteit is de inhoud van de gespreksverslagen, waarin ze geen inzage willen geven. De rekenkamer kan beweren wat ze wil, want op de vraag waarop ze conclusies baseren geven ze geen thuis.’’



De Vos twijfelt nog of hij in hoger beroep gaat bij de Raad van State. ,,Wij gaan de uitspraak eerst goed bestuderen. Wij hebben ook aarzeling om naar de Raad van State te stappen omdat de voorzitter van de rekenkamer (Peter van den Berg, red) ook lid is van de afdeling advisering van de Raad van State. Dat stelt ons voor wat vragen. We gaan er met een deskundige over praten.’’