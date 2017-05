Stichtse Vecht wil door met vuurwerkvrije zones

Voor het tweede achtereenvolgende jaar werden vuurwerkvrije zones ingesteld rondom kinderboerderijen in Maarssenbroek, Maarssen en Breukelen. Uit een gemeentelijke evaluatie blijkt dat er geen vuurwerkoverlast is gemeld.

Opsporingsambtenaren

Kinderboerderij Vechtse Hoeve in Maarssen is tevreden over de maatregel. Aan beide ingangen van Park Vechtenstein, waarin de kinderboerderij is gevestigd, hingen verbodsborden. Beheerder Chris Ester: ,,Het is fantastisch. Je merkt: als het duidelijk is, dan houden jongens zich er aan.''