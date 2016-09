Stille tocht voor slachtoffers auto-ongeluk Uithof

Het gezelschap verzamelde bij een eethuis aan de Amsterdamsestraatweg en liep in een stille tocht naar het Domplein. De politie begeleidde de stoet en zette kruispunten af. Op het Domplein waren enkele toespraken en werden bloemen en kaarsen gelegd bij het verzetsmonument.



De tocht werd georganiseerd door de vriendengroep van de jongens. Ze waren verrast over de hoge opkomst.



Nagedachtenis

Dylan maakte van elk moment een feestje daardoor snel nieuwe vrienden. Dat zei zijn nichtje Charissa Schouten na afloop van de stille tocht naar het Domplein ter nagedachtenis aan de vorige week bij een verkeersongeluk omgekomen vrienden Leroy en Dylan. De opkomst was enorm: ongeveer 180 mensen liepen mee en legden na afloop bloemen.



,,Tijdens het uitgaan ontmoette hij mensen die werden opgenomen in de vriendengroep. Hij maakte plezier met iedereen. Of het nu een rijke student of een vakkenvuller was. En als je een vriend was, dan werd je als familie beschouwd'', zei Schouten.



Veel liefde

Leroy had een dochtertje. Zijn vader roemde de open blik van zijn zoon. ,,Hij was erg divers. Het maakte hem niet uit welke kleur een ander heeft.''



De familie en organisatie concludeerden uit de grote opkomst dat er veel liefde rondom het tweetal aanwezig is. Dylan was net aan een nieuwe opleiding begonnen bij ROC Midden Nederland.



Ongeluk

De mannen overleden afgelopen woensdag toen zij met hun auto tegen de voorkant van een bus botsten. De klap was zo hard dat onderdelen van de auto verspreid over de weg lagen. Uit onderzoek van de politie bleek dat de bestuurder te hard reed en een rood verkeerslicht negeerde.