Stille tocht voor slachtoffers verkeersongeluk Uithof

Die start om 11.30 uur aan de Amsterdamsestraatweg 228, bij eethuis Ashani, en eindigt onder de Dom. De 37-jarige bestuurder van de auto waarin de twee jongens zaten is de uitbater van Ashani. Hij raakte zwaar gewond. Dylan Sahti (22) uit de Meern en zijn 26-jarige vriend Leroy Quincy Ernst uit Maarssen kwamen om het leven toen de auto waarin ze zaten op de Sorbonnelaan op de Uithof op een stadsbus botste.



Volgens getuigen in de bus reed de auto veel te hard en had de bus groen licht. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Over de toestand van de bestuurder is nog niets bekend.