Stilleven met hoogwerker

ColumnDe Jonge Democraten willen een per ongeluk ingebouwde hoogwerker op Utrecht CS tot kunstvoorwerp verheffen. Zouden we dat nu wel doen, vraagt Ingmar Heytze zich af.

In de stationshal van Utrecht Centraal staat al maanden een blauwe hoogwerker te niksen. De hal is klaar en het ding kan er niet meer uit. Waarschijnlijk staat hij nog minstens tot volgend jaar stof te vergaren.

Daarom, vinden de Jonge Democraten, moet de hoogwerker een modern kunstwerk worden en ook zo worden tentoongesteld, met een tekst ter uitleg op een bordje. ,,Het verhaal is inspirerend. Zelfs de beste plannen kunnen misgaan'', aldus Paul Bijenhof, portefeuillehouder Filosofie bij de Jonge Democraten.

Natuurlijk is het geestig als iemand zichzelf in een hoek schildert of uit een boom dondert, omdat hij de tak afzaagde waar hij zelf op zat. Maar zo'n blooper is niet automatisch inspirerend, laat staan dat het kunst is. Er zit heus wel poëzie in die eenzame hoogwerker, vergeten door de voortrazende tijd. Maar daarvoor hoeft ie er misschien niet tot de jongste dag te blijven staan.

Het probleem is niet dat die Jonge Democraten geen kunstwerk zouden mogen verzinnen. De kunstenaar Joseph Beuys (1921-1986) stelde al: 'Ieder mens is een kunstenaar.' Of het gecreëerde geslaagd mag heten, is een veel ingewikkelder vraagstuk. Daarom zei Beuys er ook achteraan: 'Daarmee zeg ik niets over de kwaliteit.'

Quote Nodig kunstenaars uit om iets van die vergeten hoogwerker te maken, op wat voor manier dan ook

Mijn vriend en artistiek geweten Peter van der Horst wees me erop dat je kunst, eventueel tijdelijk, ook weer kunt omzetten naar niet-kunst. Het was op 9 april precies honderd jaar geleden dat Marcel Duchamp zijn beroemde urinoir als kunstwerk indiende voor een expositie. Als omkering kwam er in de Amsterdamse Bijenkorf een peperdure spiegel van Jeff Koons te hangen. De klanten namen de spiegel enthousiast in gebruik om hun make-up bij te werken en te kijken of dat nieuwe tasje ze wel stond. Pas toen er een bordje met uitleg naast de spiegel werd gehangen, begonnen ze het ook als kunst te bekijken.

Zo'n bordje is precies wat de Jonge Democraten voorstellen. Dat zal nog steeds geen geslaagd kunstwerk opleveren, domweg omdat het idee op zichzelf niet interessant genoeg is: iets kan niet weg, dan moet het maar kunst worden.