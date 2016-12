Stilstaan, wat verbazingwekkend

Doodnormaal

Elke keer als ik in de spits over de Gele Brug de file voorbij fiets, kijk ik weer weer met verbijstering naar de dampende sliert auto's. Geen mens zou het in spits pikken als er in spits maar 20 passagiers in lijn 12 zaten of dat er in de trein in elk vierpersoon zitje, maar één reiziger zat. Maar van automobilisten vinden we het doodnormaal dat ze allemaal tegelijk in hun eentje in een vijfpersoons voertuig op pad gaan om vervolgens, goh wat verbazingwekkend, stil te staan.



Ik kan er maar niet bij met mijn verstand dat we dit superinefficiënte gedrag maar blijven belonen met nog meer asfalt. Laat het fileprobleem maar lekker zichzelf oplossen. Een kortere file begint bij jezelf. Don't ask what your country can do against the file, but what you can do against the file. Enzovoorts.



Liever zou ik al het geld voor de verbreding van de A27 stukslaan op meer groen, supergladde fietspaden, e-bike -en regenpaksubsidie en veilige voorrangssituaties voor fietsers.



Lot van Hooijdonk

Wat dat betreft vind ik het onbegrijpelijk dat Lot van Hooijdonk er gisteren zo bekaaid van af kwam bij het wethouders kerstrapport. Van Hooijdonk krijgt van mij tien gouden fietspaaltjes. Want voor fietsfundamentalisten als ik, is er de afgelopen vier jaar zichtbaar en veel ten goede veranderd.



Toen ik dit jaar aan het einde van de Cremerstraat ineens een verlicht matrixbord zag hangen waarop stond welke stallingen lege plekken hadden, maakte mijn hart een sprongetje. Wowie, normaal krijgen alleen maar automobilisten zo'n bord. Op tal van fietspaden zijn die vreselijke verongelukpaaltjes weggehaald en werden er fietsstraten geopend waar auto's te gast zijn in plaats van andersom. Wat mij betreft worden auto's op termijn daar helemaal geweerd. Ik mag toch ook niet over de A2 naar Amsterdam fietsen?



Als klap op de vuurpijl werd afgelopen woensdag ook nog eens het Wiedergutmachungsfietspad naast de Vleutensebaan geopend. Aanvankelijk zou de korte kaarsrechte fietsverbinding parallel aan het spoor, die in het al bouwgeweld van Leidsche Rijn Centrum was verzwolgen, niet worden hersteld. Dit omdat de kosten van 1 miljoen euro te hoog zouden zijn ten opzichte van de paar minuten tijdswinst.