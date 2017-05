Stoer en Lief laat zich niet kisten na leegroven filiaal Bilthoven

Onderneemster Judy van Amersfoort is niet van plan na twee maanden alweer te vertrekken uit Bilthoven met haar kinderkledingzaak Stoer en Lief. Ze onderzoekt de mogelijkheden voor extra beveiliging of een ander pand voor haar winkel.

Afgelopen woensdagochtend vroeg haalden vier mannen op scooters haar zaak geheel leeg. Honderden merkkledingstukken met een winkelwaarde van circa 30.000 euro namen ze mee. Alleen wat speelgoed en accessoires bleven achter.

Van Amersfoort die al veertien jaar een kinderkledingzaak in Zeist drijft, opende juist twee maanden geleden en filiaal in het Bilthovense winkelcentrum de Kwinkelier. ,,Dit is een levendig stukje en ik wilde daar ook wel wat reuring brengen. Afgelopen woensdagochtend belde mijn moeder die de zaak wilde openen dat de hele winkel leeg was. Alles was weg.''

Het slot bleek uit de deur getrokken. Niemand heeft iets gezien of gehoord, ook omdat er geen bewoners zijn in de directe omgeving. Camerabeelden van ondernemers in de omgeving laten zien dat de daders zeker tien witte plastic zakken vol kleding uit de winkel slepen en elders met een scooter wegrijden. Een klein deel van de buit is later in de bosjes in Bilthoven teruggevonden.

Volgens van Amersfoort is het wel merkkleding, ,,maar geen Armani of Gucci. Op Marktplaats brengt het misschien bij elkaar 5000 euro op. De winkelwaarde is bij elkaar veel hoger, zo'n 30.000 euro'', zegt van Amersfoort.