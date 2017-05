Stond er ooit een kasteel bij Odijk?

Stond er in de 13de eeuw een kasteel bij Odijk? Dat raadsel wordt de komende weken opgelost. Dan graven de archeologen van het Amersfoortse bureau ADC Archeoprojecten samen met de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN) de resten van de middeleeuwse hofstede Vinkenburg en van een Romeins grafveld op. De verwachtingen zijn hoog gespannen, onder meer dankzij de vondst van kloostermoppen.

De graafwerkzaamheden vinden plaats op de locatie waar de nieuwe woningen van buurtschappen Het Burgje en De Heuveltjes in Odijk komen. Odijk ligt in wat ooit het grensgebied van het Romeinse rijk (de limes) was. Een paar jaar geleden werden na boringen resten van een Romeinse grafveld gevonden, waar ongeveer 150 Romeinse Odijkers begraven liggen.

Jeroen Loopik, die als archeoloog van ADC Archeoprojecten het grafveld blootlegt, voorspelt dat het veel informatie en schatten zal prijsgeven. ,,Afgelopen week hebben we gewerkt in een veld waar al veel geploegd is’’, vertelt hij vanuit de keet bij de opgravingen. ,,Complete graven hebben we daarom nog niet gevonden, maar komende week gaan we aan het werk in wat tegenwoordig een boomgaard is. Daar is de kans op een heel graf groter.’’

Kasteel

Zijn collega Laurens van der Feijst leidt het project en houdt zich vooral met de resten van bebouwing uit de middeleeuwen bezig. Ook hij is optimistisch over de opbrengst. ,,In oude documenten is sprake van een versterkte boerderij met verdedigingstoren of zelfs van een kasteel op deze plek. Er zijn rijen van paalkuilen gevonden die mogelijk bij een gebouw horen en een sloot die opvallend breed is.’’

Dat kan op een kasteel duiden en Ton van Bommel uit Driebergen, coördinator van AWN, hoopt vurig dat het dat is. Elke dag is er plek voor drie vrijwilligers en de animo van leden uit Utrecht is groot, vertelt hij. De gepensioneerde bedrijfsanalist graaft zelf ook mee, met troffel, spa en bats. Vorige week vond hij een pot uit de veertiende eeuw, ‘helaas niet compleet.’

Kloostermoppen