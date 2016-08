Storing op het spoor zorgt voor drukte op Utrecht CS

Noodopvang Pieter Baan Centrum niet meer nodig

10:45 De noodopvang voor asielzoekers in het gebouw van het Pieter Baan Centrum is van de baan. Dat meldt de gemeente Utrecht. Vanwege de afnemende instroom van asielzoekers is de locatie momenteel niet nodig, meldt wethouder Kees Diepeveen in een brief aan de gemeenteraad.