Storing tramverkeer Utrecht afgelopen

Huilende klanten op laatste dag van 'de beste winkel van Utrecht’

16:34 De schappen zijn nagenoeg leeg. Buurtwinkel De Kroon aan de Jan van Scorelstraat in Utrecht-oost is vol van weemoed, zelfs een beetje verdriet. Klanten hebben staan huilen in de winkel van Henk en Karin. Vandaag zetten ze een punt achter hun bestaan als ondernemers.