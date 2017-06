Straat in Doorn weer vrij na vondst verdacht pakketje

Column Trots op Kensington

10:38 Op 30 januari 1969 verzorgden de Beatles een onaangekondigd concert op het dak van het gebouw aan de Londense kleermakersstraat Saville Row, waar hun eigen platenmaatschappij was gevestigd. Van een echt concert was geen sprake, daar meer dan de helft van de setlist bestond uit hele of halve uitvoeringen van het nummer Get Back. Bovendien was het na een minuut of veertig al weer afgelopen.