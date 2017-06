Straatvoetballers voeren guerilla-actie

Schietend op een rijdende auto voerden een groepje bekende You Tubers een opvallende guerilla-actie uit in de straten van Utrecht. Met de zogeheten 'Crossbar Challenge' wordt reclame gemaakt voor de KNVB Straatvoetbal Games, die op 1 juli in de Jaarbeurs worden gehouden.

Voorbijgangers bij het Wilhelminapark begrijpen donderdagmiddag niet zo goed wat er gebeurt. Ze zien een truck met oplegger continu rondjes rijden op de rotonde van de Julianalaan.

Voetbaldoeltje

Op de oplegger staat een voetbaldoeltje voor een reclamebord. Aan de kant van de weg staan twee jongens in fel gekleurde voetbalshirts omringd door een groepje cameramannen die iedere beweging van de jongens met hun lens volgen. Als de oplegger in de buurt komt, schieten de jongens snel een paar ballen op het doeltje van de rijdende auto. De lat is het doelwit, maar dat lukt niet zo vaak. De lol is er niet minder om.

Het is een guerilla-actie te gaan, zo vertelt woordvoerder Daan Bullock van de KNVB. Een actie waarmee de voetbalbond reuring wil maken voor de KNVB Straatvoetbal Games in de Jaarbeurs. Een groot gratis evenement voor kinderen van 14 tot en met 18 jaar. Volgens de organisatie het 'vetste straatvoetbal event van het land'. Met voetbal workshops, games, het NK Panna Knock Out en een show van Ronnie Flex.

De jongens die de bal op de lat proberen te schieten zijn de Street Lions, een begrip bij You Tubers en straatvoetballers. Onder andere Tom Vegter en Nasser El Jackson zijn erbij. Ambassadeurs van het straatvoetbal worden ze wel genoemd door de KNVB en hun volgers.

Jongeren

,,We rijden wat door Utrecht om het publiek in de stemming te brengen'', zegt Tom Vegter. ,,We zijn begonnen bij de Jaarbeurs, nu bij het Wilhelminapark en zo gaan we naar het Kanaleneiland. Jongeren die ons zien, mogen ons uitdagen. Vandaar de naam Cross Bar Challenge.''

De KNVB heeft de guerilla-actie niet aangekondigd bij de gemeente en de politie. ,,Het moet een beetje ondeugend en verrassend zijn'', licht Daan Bullock toe. Bij het Wilhelminapark blijft de aandacht vooral bij verwondering. Toeschouwers staan nog niet in de rij om de uitdaging aan te gaan. Maar de tocht is nog maar net begonnen. ,,Op naar de Marco Pololaan.''