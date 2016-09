Straatweg stuk rustiger door sluittijd

,,We horen van bewoners dat het in de Amsterdamsestraatweg een stuk rustiger is geworden", zegt woordvoerder Matthijs Keuning van de gemeente Utrecht. ,,De collectieve sluittijd is nu drie maanden in werking, maar we kunnen voorzichtig spreken van een klein succesje." Hij voegt eraan toe dat de echte evaluatie nog moet volgen. ,,Dat gaan we volgend jaar doen. Dan kunnen we pas echt zien of het een succes is geworden."



Vijf waarschuwingen

De gemeente zegt desgevraagd dat er vijf waarschuwingen zijn uitgedeeld aan ondernemers die zich niet hielden aan de regels. Het gaat om twee horecabedrijven en drie bedrijven met een dienstverlenende functie.



Ondertussen is ook één van de bekendste legale gokkantoren die de straat kende vertrokken. Het is voor zover bekend de eerste ondernemer die sinds het instellen van een collectieve sluittijd is gestopt.