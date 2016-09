Straatzanger Patricio nergens meer welkom

Sindsdien is Dankerlui naar eigen zeggen opgejaagd wild in de stad. ,,Ze houden me continu in de gaten, terwijl ik nergens klachten krijg.'' Dat leidde tot een reeks boetes, die al is opgelopen tot bijna 1500 euro. ,,Ik geef eerlijk toe dat ik wel eens langer dan vijftien minuten ergens zing. Maar dat doen bijna alle straatzangers in de stad. Maar mij zitten ze nu op de huid.''



Dankerlui raakte na weer een overtreding zijn ontheffing kwijt en mocht dus niet meer zingen. Maar in juli werd hij gevraagd om op de buurtcamping in het Noordse Park te zingen. Onderweg naar dat evenement ging het echter helemaal fout. ,,Ik werd aangehouden door een toezichthouder. Omdat ik een fluitje in mijn mond had en er dansend heenliep, werd dat opgevat als een verboden straatoptreden. Ik kreeg een gebiedsontzegging voor dat deel van de stad en belandde na een meningsverschil zelfs even in de politiecel.''