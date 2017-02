Streep door tijdelijke woningen De Bilt

De omstreden 44 tijdelijke containerwoningen in De Bilt komen er niet. De komst van de woningen, die deels door statushouders zouden worden betrokken, stuitte op veel verzet in De Bilt.

Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt draait haar besluit van vorige maand terug, omdat bij nader inzien de noodzaak van deze woningen op dit moment ontbreekt.

Het Biltse college zegt de 44 tijdelijke woningen, verdeeld over vijf locaties in de gemeente, niet meer nodig te hebben nu het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aangegeven dat de instroom van vluchtelingen, die in aanmerking zouden komen, in de tweede helft van 2017 stabiliseert of zelfs lager uitpakt.

Veel kritiek

Zowel bij de Biltse politiek als de bevolking klonk veel kritiek op het plan van de tijdelijke woningen. Omwonenden voelden zich aanvankelijk overrompeld door de snelle besluitvorming. Daarop besloot het college om twee van de zeven locaties te schrappen. Maar ook daarna hielden de bezwaren aan. Vooral van de oppositie, maar ook de grootste collegepartij D66 was niet blij met het voorstel en had liever gezien dat de gemeente doorzocht naar meer geschikte locaties.

De voorgenomen tijdelijke woningen waren bedoeld voor één- en tweepersoonshuishoudens. Tot voor kort was er grote vraag naar woningen voor alleenstaande statushouders zonder nareizigers. Die situatie is nu gewijzigd, laat het COA weten. Op dit moment zijn er juist veel woningen nodig voor nareizigers.

Peter Schlamilch van oppositiepartij Forza De Bilt is blij dat het eerdere besluit van het college is ingetrokken. ,,Maar wel gek dat mijn bezwaren vorige maand nog op weinig bijval van het college konden rekenen. Het college heeft nu een draai gemaakt.’’

VVD-fractievoorzitter Kees Lelivelt is deels tevreden met het besluit. De woningen zouden er ook komen voor starters en urgente gevallen. Die optie vervalt nu tijdelijk. We moeten snel op zoek naar geschikte locaties in de gemeente voor die doelgroepen.’’

Locaties