Strijd op IBB-complex wie mooiste muurschildering maakt

,,Op 15 december zijn we om 18.00 uur begonnen en om 8.00 uur ‘s ochtends gestopt. We dachten dat we het wel in anderhalve week klaar zouden hebben. Maar het duurde uiteindelijk nog anderhalve maand’’, vertelt één van de makers, Annet Oskam (22, links op de foto). Ook Maartje Maasbach (23, rechts) stak er uren vrije tijd in. Het hele kunstwerk is dan ook gemaakt met wattenstaafjes. De olifant is hun antwoord op de uitdaging van gang 147, die een uil maakte.