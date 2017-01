Strijd tegen verbreding A27 gaat door

Het verzet tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd gaat onverminderd door. Actievoerders die in 1982 nog op de barricaden klommen tegen de aanleg van de tunnelbak, waren gisteren opnieuw in het bos. Ze hadden roodwitte linten gespannen rondom het bosrijke gebied dat sneuvelt als de verbreding doorgaat. Op die manier was omvang van de bedreigde groenstroken, 25 meter aan weerszijden, goed zichtbaar. Onder meer een ruim honderd jarige beuk gaat tegen de vlakte.



Hoewel minister Melanie Schultz (infrastructuur) al heeft getekend voor de verbreding van de A27 zullen de tegenstanders zich tot de laatste snik verzetten tegen de kap van 600 bomen voor de verbreding van de A27. ,,Allereerst via de juridische weg'', zei Jos Kloppenborg, die 35 jaar geleden actie voerde met tientallen tegenstanders die zich in boomhutten verschansten en strijd voerden met de Mobiele Eenheid. ,,Maar als dat allemaal niet helpt, moeten we misschien de boomhutten weer in''.



Schade

De schade in Amerlisweerd is volgens de Kerngroep Ring Utrecht, die de actie organiseerde, groter dan de 600 getelde bomen in het gebied. ,,Veel bomen vlak naast deze stroken zullen sterven, omdat wortels worden doorgesneden. Opnieuw zal een flinke hap uit Amelisweerd worden genomen.''



Omwonenden hebben geprobeerd de verbreding tegen te houden tot bij de hoogste rechter, maar verloren de juridische strijd. Ze vrezen meer herrie en fijnstof. De A27 tussen Utrecht en Hilversum wordt uitgebreid van 2x2 naar 2x3 rijstroken. In de middenberm wordt ruimte opengehouden voor een eventuele vierde rijstrook of een busbaan. Tussen Utrecht-Noord en de afslag Bilthoven/Maartensdijk kan de vluchtstrook gebruikt worden als spitsstrook. Het project bevat ook de verbreding van de A1 tussen Hilversum en Bunschoten/ Spakenburg.



File

De A27 tussen Hilversum en Utrecht staat op plek 15 in de file-top 50 van de VID. De verbreding van de snelweg tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten volgt later.



Op 19 januari wordt het plan gepubliceerd en kunnen tegenstanders nog zienswijzen indienen. Daarnaast hopen de actievoerders dat er na de verkiezingen van maart een nieuw kabinet zit, dat tegen de verbreding van de A27 is.