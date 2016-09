Strijden voor eerlijke kleren

Vanaf maandag is ze een week lang te horen in een documentaire op Radio 1, die haar voor haar werk heeft gevolgd in Cambodja. De 28-jarige Tara Scally heeft een missie: ervoor zorgen dat de werknemers in de lagelonenlanden als Bangladesh, Pakistan, India, Thailand, Cambodja, China en Turkije niet worden uitgebuit en onder normale omstandigheden kunnen werken.



Hiervoor reist ze in dienst van de organisatie Schone Kleren Campagne de hele wereld af. Daarnaast heeft ze nog een eigen bedrijfje (mayamoda.org), dat fairtradetassen importeert uit Guatemala.



Wat is jouw drijfveer?

"Tot mijn 16de wilde ik ook alleen maar shoppen. Tot ik een documentaire zag over een fabriek in China waar jeans werden gemaakt. De meisjes die daar werkten vielen tijdens het werk van vermoeidheid in slaap. Toen ik dat zag, dacht ik 'ooh, daar moet ik wat aan doen'. Daarvoor was ik, net als veel mensen nog steeds, hier helemaal niet mee bezig. De meisjes komen vanuit het platteland naar de stad om daar te gaan werken. Ze wonen in hostels, die verbonden zijn aan de fabrieken. Ze mogen een keer per jaar naar huis. Het hongerloontje dat ze krijgen, sturen ze naar huis.''



De kledingindustrie is zeer machtig. Is het niet moeilijk en frustrerend om hier tegen te vechten?

"Ik kan gerust zeggen dat 99 procent van de kledingindustrie fout is. Van een T-shirt van 30 euro gaat 20 cent naar het loon van de werknemers. Als je weet dat 85 procent van de export van Bangladesh kleding is, kun je zien hoe groot de economische belangen zijn. Weinig fabrieken spelen open kaart. Wij werken nauw samen met de vakbonden in deze landen en met werknemers. Ik hoor veel schrijnende verhalen van werknemers en ex-werknemers. Die geven mij de kracht en energie door te gaan. Voor hen doe ik het.''



Zie je verbeteringen?

"Er is de afgelopen tien jaar gelukkig wel veel veranderd. Ik zie beetje bij beetje vooruitgang. Ik ben jong. Ik heb alle tijd. Je ziet dat steeds meer merken openbaar maken waar ze hun kleding laten maken. Een ander voorbeeld. Vier jaar geleden brandde er in Pakistan een fabriek af. De eigenaar draaide deur op slot om te voorkomen dat het personeel de kleding zou stelen. Ruim 200 mensen kwamen om, 50 werknemers hebben de brand overleefd. Een deel is verminkt en verbrand. Ik heb met nabestaanden gesproken. Die kwamen huilend naar me toe en lieten foto's zien van hun overleden kind. Onlangs na vier jaar hebben deze mensen eindelijk een financiële compensatie gekregen.''



Waar koop jij je kleding?

"Ik heb kleding van onder meer Vanilia en Expresso omdat zij lid zijn van de Fair Wear Foundation. Ik koop ook tweedehands, zodat ik kleding hergebruik. Op de site rankabrand.nl zie je hoe merken scoren op het gebied van duurzaamheid.''



Hoelang denk je dit werk nog te doen?

"Ik blijf dit tot de rest van mijn leven volhouden. Ik ben nu 28. Ik kan me niks anders voorstellen. Ik wil dat de kledingindustrie verandert. Ik haal er zoveel energie uit. Kleding is iets dat mensen altijd blijven kopen.''