Strippers uit Onze Jongens brengen bezoek aan Utrecht

Onze Jongens is de nieuwe film van de makers van onder meer Verliefd op Ibiza en Toscaanse bruiloft. Omdat de zaken slecht gaan besluit een bouwvakker (Jim Bakkum) samen met wat collega's het roer om te gooien. Ze stoppen met klussen en beginnen met strippen. Het is een groot succes, maar hun privéomgeving is minder te spreken over deze onverwachte carrièreswitch.



Juvat Westendorp, Eldrick Gijsbertha en Tarikh Janssen (alle drie te zien in de film als stripper) brengen woensdagavond een bezoek aan Kinepolis Jaarbeurs. De cast visit begint om 21.20 uur. Aansluitend is de voorpremière van de film te zien.



Kinepolis Jaarbeurs

Op 14 december opende Kinepolis Jaarbeurs zes van de veertien zalen. Na volledige oplevering eind februari wordt het de grootste bioscoop van Utrecht.