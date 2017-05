Stroom valt uit tijdens bloedstollend slot duel Ajax

Warm pleidooi voor openstelling winkels op zondag in De Bilt

11 mei Als het aan de ondernemers in De Bilt en Bilthoven ligt, kunnen alle winkels in in ieder geval De Bilt en Bilthoven elke zondag open. Gert Smit, eigenaar van de Plusmarkt in Bilthoven pleitte hier donderdagavond tijdens de raadscommissie Burger & Bestuur voor. Daar werd de evaluatie van de proef voor de zondagopenstelling besproken.