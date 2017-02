'Student die op kamers wil is de dupe van nieuw beleid'

Een omzettingsvergunning is nodig om een woning met een WOZ-waarde tot 305.000 euro om te bouwen tot studentenhuis. Utrecht heeft begin vorig jaar de regels voor de afgifte van een dergelijke vergunning aangescherpt. Hierdoor is het aantal verstrekte vergunningen in 2016 aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2015: van 122 naar 53. In het aantal van 53 zit nog een deel oude aanvragen uit 2015. De meeste aanvragen voor een omzettingsvergunning die vorig jaar binnenkwamen, hadden betrekking op woningen in de binnenstad en, in iets mindere mate, in oost. Dat is niet verrassend, omdat studenten het liefste in deze wijken wonen.

Utrecht vindt het opvallend dat in de wijk noordwest (Zuilen, Overvecht en Ondiep) relatief veel vergunningsaanvragen zijn verleend én geweigerd. Net als het aantal omzettingsvergunningen is vorig jaar het aantal splitsingsvergunningen dat Utrecht heeft verstrekt, aanzienlijk gedaald: van 78 naar 34.

Starters

Gevolg hiervan is dat er ook minder kamers of appartementen voor met name starters op de markt zijn gekomen. Aanleiding voor de aanscherping was het verzet in sommige wijken in de stad tegen de ongebreidelde groei van studentenpanden. Bewoners klaagden over geluidsoverlast en schots en scheef geparkeerde fietsen in de straat.