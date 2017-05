Studenten drijven gezin in Driebergen tot wanhoop

,,Schreeuwend, brallend, lallend, dronken en dansend gaan zij door het leven'', menen de ouders. ,,Veelvuldig worden vrienden uitgenodigd en zijn de slaapfeestjes in en om het huis niet meer te tellen. Er worden vuurtjes in de tuin gesticht om te zien wie de grootste fik kan maken. Met alcohol in hun mond sproeiend op het vuurtje, want dat vinden ze reuze tof.''



Veel studenten zijn in het bezit van een auto, vaak uit een duurdere klasse. ,,Daarmee scheuren ze door de straten'', zegt het gezin. ,,Dat is echt levensgevaarlijk. Als we er iets van zeggen zijn we zeikerds met een laag tolerantieniveau. Praten heeft weinig zin. De huisbaas bellen ook niet. Als die weer is vertrokken, dan gaat het weer los. Er is geen toezicht. Dat is het probleem.''



Het gezin weet het niet meer. ,,Als onze kinderen weer eens rechtop in bed zitten, omdat er flink wordt gestoeid in het huis en we weer scheurende auto's zien, vragen we ons af: tot hoe ver gaan we? Wanneer gaan we ons huis te koop zetten? Hoeveel moeten we nog slikken van die verwende stel.''