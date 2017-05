Studenten IVA Driebergen: Wij gaan niet lallend en dronken door de straten

Ze erkennen dat ze feestjes hebben, dat er misschien soms geluidsoverlast is, dat sommigen in grote auto’s te hard rijden, maar lallend en dronken de inwoners van Driebergen uit hun slaap houden? Nee, dat is echt overdreven, vindt een aantal studenten van de businessschool IVA.

Het is maandagmiddag, net na de lunch, en de Hoofdstraat van Driebergen stroomt vol met jonge mannen in nette pakken met een stropdas. Ze komen met tientallen tegelijk de huizen uit. Ook een enkele vrouw voegt zich op hoge hak tussen de stoet die op weg is naar de IVA, de hogeschool voor managementfuncties in de auto- en maritieme wereld. Op de parkeerplaats naast de school staan veel nieuwe auto’s, vaak uit het duurdere segment.

Vergrootglas

De hoge school in het centrum van Driebergen ligt sinds een incident vorige week woensdag weer onder het vergrootglas. Toen werd een student in de cel gezet voor openbare dronkenschap en baldadigheid. Hij werd, bijna klaar met zijn tweede studiejaar, zonder pardon van school gestuurd. Studenten zeggen dat het niet zijn eerste keer was.

Grote auto's

Dit incident komt niet vaak voor, meent Coen die zijn achternaam liever niet wil noemen. ,,Hooguit twee keer per jaar’’, denkt hij. ,,Maar we zijn studenten en die hebben wel eens een feestje. Er zijn studenten met grote auto’s en die hebben het thuis financieel wat beter, maar er zijn ook studenten die voor deze studie een lening moeten afsluiten. Die hebben geen geld voor dure auto’s.’’

Straf

De student die van school is gestuurd, krijgt een heel dure straf, zegt zijn vriend Niels, ook liever geen achternaam. ,,Hij krijgt misschien een boete van misschien 300 euro, maar hij is ook 20.000 euro voor zijn opleiding kwijt. Dat is wel heel veel geld. Er was vandaag een email van de directie over deze maatregel.’’

Bob Gerrmann stoort zich aan het beeld dat aan veel studenten van de IVA kleeft. ,,Als er iets gebeurt in het dorp, zal het aan die studenten met die stropdassen liggen. Dat is niet terecht. Daar maak ik me soms boos over, omdat het soms niet klopt. De verhalen over ons zijn opgeblazen en overdreven.’’

Terroriseren

Germann woont met Davey de Kort en Bjorn Hobben in appartementen boven een kapsalon aan de Hoofdstraat in Driebergen. ,,Het is echt niet zo dat wij Driebergen van zondag tot vrijdag terroriseren zoals werd gesuggereerd door bewoners’’, zegt Davey. ,,Wij gaan niet lallend en dronken door de straten. Wij hebben, net als veel andere studenten, wel eens een feestje en als de buren vragen of het wat zachter kan, doen we dat ook.’’

Overlast

Bjorn Hobben vindt dat hij en zijn vrienden goed met hun buren kunnen. ,,In het weekeinde zijn we over het land verspreid en komen op zondag terug. Op donderdag en vrijdag hebben we soms een feest. Ik begrijp de overlast, maar met wat overleg komen we er wel uit.’’