Studenten staan ook dit jaar in de rij voor verenigingen

Bij SSR-NU, een kleine christelijke studentenvereniging die is gevestigd aan de Oudegracht, hebben zich ook meer nieuwelingen dan gebruikelijk gemeld.



,,Het zijn er tussen de veertig en de vijftig, dat is meer dan normaal'', zegt vice-praeses Juriaan Mulder. ,,Onze kennismakingstijd duurt een week. Het is geen harde ontgroening, maar ook heus niet alleen maar gitaarmuziek bij een kampvuur. Wat we precies gaan doen houden we intern.''



Aanwas

Over de groei van het aantal leden, zonder de nieuwe aanwas erbij zijn er al 160 studenten, maakt het bestuur zich geen zorgen. ,,We houden van de kleinschaligheid, maar er is nog meer dan genoeg ruimte om te groeien. Je zou er eventueel in de toekomst natuurlijk voor kunnen kiezen om maatregelen te nemen. Maar dat is helemaal nog niet aan de orde.''



De 350 leden van UMTC aan de Voorstraat krijgen versterking van honderd nieuwe eerstejaars. ,,Wij willen klein blijven en nemen dus nooit meer dan 100 nieuwe leden aan'', legt praeses Anne Schönwetter uit. Ook bij UMTC is de toetredingsperiode met geheimzinnigheid omgeven. ,,Het is een stoomcursus. We gaan vier dagen op kamp. Daarin moeten de nieuwe leden elkaar en de vereniging leren kennen.''