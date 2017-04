Studenten vieren feest: hoe rooier hoe mooier

,,Hee, welkom!" Enthousiast opent Niels Drost de deur. Feestgangers worden verblind bij binnenkomst door de lamp op zijn hoofd. ,,Ik doe mijn haarkleur eer aan", hij wijst naar zijn gestreepte shirt. ,,Ik ben een vuurtoren."

Niels is een van de bewoners van El Casa El Toro Rojo, Huize de Rode Stier. Vijf van de negen studenten hebben rood haar. ,,We wilden een huisfeest geven en kwamen met dit thema. Hoe rooier hoe mooier!", leggen ze uit. Alle tafels en stoelen zijn opzij geschoven in de woonkamer om plaats te maken voor de honderd gasten die straks komen.

Ginger

Quote Het is maar een haarkleur. Niels Drost Als roodharige val je op. Niet altijd in positieve zin. ,,Ze noemen je rooie, stoplicht, vuurtoren...", zegt Niels. ,,Maar om eerlijk te zijn doet het me niet zoveel. Het is maar een haarkleur."

Wel een hele mooi, vindt Mark van Haaren. Hij is sinds drie maanden de nieuwste bewoner van El Toro Rojo en loopt rond met feloranje haren. Niet dankzij genen, maar een spuitbus ,,Tja, je kunt niet achterlopen in een huis met roodharigen hè?" lacht hij. ,,Het is dat er geen gingers op de hospiteeravond waren, anders hadden we je niet gekozen!", antwoorden zijn huisgenoten.

Flauwe grappen over roodharigen zijn zo oud als de weg naar Rome. Onzin, want er zijn genoeg roodharigen die het gemaakt hebben. ,,Ed Sheeran rockt zijn rode haarkleur", zegt Floor Stoelinga, die verkleed is als rode duivel. En zo zijn er nog veel meer bekende gingers, vinden de studenten. ,,Ron Wemel, Prince Harry en euh... Po van de Teletubbies?"

Baywatch

Roodharig of niet, niemand neemt zichzelf serieus vanavond. Hoe rooier hoe mooier en hoe gekker hoe beter. Bastiaan van Oudheusden pronkt met zijn zelfgetekende wasbordje. Aan zijn zijde een dame in een rood badpak, Renske Spanninga ,,Wat wij moeten voorstelllen? Baywatch natuurlijk."

Koen Schutteman oogt iets minder afgetraind in zijn fatsuit, een enorm oranje opblaaspak. ,,Ik kwam het tegen in een feestwinkel en dacht: waarom ook niet?", zegt hij. Het is een bonte verzameling van rode feestgangers. Mario, de Hartenkoningin en onze eigen koning zijn aanwezig (,,Wim-Lex heeft toch ook rood haar?" ,,Nee, het is meer rossig.")

Gideon Hoogvliet heeft een papiertje op zijn shirt geplakt. ,,Je bankrekening", heeft hij er met stift opgekalkt. ,,Tja." Hij haalt zijn schouders op. ,,Ik ben een student die altijd rood staat."

Het is te hopen dat de huisgenoten straks geen negatieve getallen op hun saldo zien. Meer dan vierhonderd euro zijn ze vanavond kwijt aan bier. ,,We moeten goed inslaan, toch?", zeggen de jongens. De 36 opgestapelde kratten bier laten zien dat ze dat gedaan hebben. ,,Maar we hebben ook wijn", zegt Brechtje Jansen. ,,Rood, natuurlijk."

Geuzennaam

,,Dit is toch geweldig? Een feestje zonder ziel! Hup gingers!", zegt een student met twee bier in zijn hand. Niels doet er nog een schepje bovenop. ,,Of ik het erg vind om zo genoemd te worden? Welnee, ginger is een geuzennaam! " Daar proosten de studenten op.

Het feest gaat nog lang door in El Casa del Toro Rojo. Het bier vloeit rijkelijk en de muziek gaat steeds harder. En allemaal zingen ze uit volle borst mee met hét nummer van de avond: ,,Vandaag is rood..."

Wat: huisfeest van El Casa del Toro Rojo in Rijnsweerd

Thema: hoe rooier hoe mooier

Genodigden: honderd roodharigen, blondjes en brunettes

Verkleed: als Mario, een vuurtoren of een rode bankrekening

Bier: 36 kratten