Subsidie voor muziekles op Utrechtse basisscholen

Eerder werd al bekend gemaakt dat 51 andere scholen in Utrecht geld krijgen om het muziekonderwijs weer nieuw leven in te blazen. Het geld is bedoeld om het muziekonderwijs de komende drie jaar op poten te zetten. Onderwijsminister Jet Bussemaker wil dat in 2020 muziekonderwijs weer vanzelfsprekend is op de basisscholen.