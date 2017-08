Summer of love van 1967 herleeft in Nieuwegein

De zomer van 1967 was een van de meest iconische momenten in de popgeschiedenis, The Summer of Love. The Beatles, The Velvet Underground en The Doors kwamen met hun belangrijkste albums en de hippiecultuur bereikte een hoogtepunt. In Nieuwegein wordt dit moment - precies vijftig jaar later - gevierd met een avond vol Summer of Love.

Zelf was ze nog een jonge tiener in 1967 en werd voor het eerst dat jaar verliefd. Ze kijkt met plezier terug op die tijd. Initiatiefnemer Rita Vermeulen van activiteitenstichting Partner in Nieuwegein wilde graag zo'n historische avond organiseren. Maar dan ook geheel in stijl. Compleet met hoofdband, bloemetjesjurk en kettingen. ,,De wereld kan wel wat vrede en liefde gebruiken'', begint ze haar verhaal. ,,Het organiseren van zo'n Summer of Love-avond komt juist nu heel goed uit. Met al die aanslagen in de wereld. Het is goed om een gezellige, herkenbare avond te hebben waar goede muziek is en mensen plezier met elkaar hebben. We verwachten zeker tegen de honderd mensen." Bang dat er alleen maar 50-plussers op af komen is ze niet. Vermeulen: ,,We organiseren het samen met jongerencentrum The Pit. Dat zijn onze buren en ze houden ook van deze muziek. Ze helpen met de ID-controle en de bardienst.''

Tijdloze muziek

Een samenwerking tussen The Pit en Partner komt vaker voor, maar voor het eerst organiseren ze samen een muziekavond. ,,Ik was meteen enthousiast voor deze Summer of Love," zegt bestuurslid Kimfay Gerlings (22) van The Pit. ,,Heel veel jongeren houden van de muziek uit de jaren zestig. Ik verwacht dan ook veel animo. Het is de eerste activiteit na de vakantie. Een schot in de roos, want we willen elkaar weer zien. En wat is er mooier dan dansen op de hits van 1967. Die muziek is tijdloos met veel meer gevoel dan de muziek van nu."