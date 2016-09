Supermarkten in Rhenen mogen elke zondag open

Het besluit valt in de week dat grote buurman Veenendaal zijn eerste koopzondag ooit houdt.



Het is de uitkomst van een maanden durend traject dat begon met een VVD-plan. Rhenen kende al twaalf koopzondagen maar met name de supermarkten in de stad wilden meer. Maar in Rhenen, waar SGP, CDA en ChristenUnie een nipte minderheid hebben, leverde dat flinke discussies op. Waarbij beschuldigingen over en weer vlogen van verdeeldheid zaaien onder winkeliers tot het christelijke dorp Achterberg dat de stad Rhenen geen koopzondag zou gunnen.



Wat VVD-fractievoorzitter Hans de Wilt gisteren aan de raad voorlegde, was dan ook een compromis. Een aangepast plan met beperkte openingstijden van 12.00 tot 17.00 uur om de kerkgangers niet in de wielen te rijden.