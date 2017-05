Supporters FC Utrecht in de ban van finale play-offs

Maar dan moet er eerst natuurlijk in twee wedstrijden worden afgerekend met AZ, de club die net als FC Utrecht vorig jaar de bekerfinale verloor en na een mindere periode weer de goede vorm te pakken heeft. Bovendien ligt de verloren finale van de play-offs van vorig jaar tegen Heracles nog vers in het geheugen.



,,Klopt allemaal’’, zegt Teun den Hartog, voorzitter van de supportersvereniging FC Utrecht. ,,Maar de situatie van nu is toch anders. Vorig jaar liep de selectie na een lang en slopend seizoen op zijn laatste benen. Nu is iedereen fit en blessurevrij. We zitten al maanden in een goede flow. Bovendien is de wil om deze prijs te pakken bij spelers en staf zo ontzettend groot. Daarom heb ik er vertrouwen in dat het goed komt. Maar het moet natuurlijk nog wel gebeuren. Zo realistisch ben ik wel.’’



Den Hartog rekent erop dat de Galgenwaard zondag uitverkocht is voor de beslissende wedstrijd tegen AZ. ,,De play-offs spreken de supporters op de een of andere manier nooit zo aan, maar als het nu niet volloopt, dan weet ik het ook niet meer.’’