Surrealist Joop Moesman is weer thuis in zijn stad Utrecht

Vanmiddag werd hij samen met zijn laatste vrouw Els van Dijk herbegraven op begraafplaats Soestbergen aan de Gansstraat. Dat gebeurde in het bijzijn van onder anderen dochter Remke Moesman, die al meer dan twintig jaar in Frankrijk woont. Ook haar stiefbroer Felix Visser, die opgroeide bij Moesman en diens tweede vrouw Erika Visser, was erbij aanwezig. De Utrechtse dichter Ingmar Heytze markeerde het moment van ‘thuiskomen’ met een aan het gedolven graf voorgedragen gedicht, getiteld ‘Herrijzenis’.

,,Goed dat het gelukt is,’’ sprak Remke Moesman nuchter, na afloop van de haast opgewekte plechtigheid. Die voltrok zich bij een stralend zonnetje onder het monumentale loof op Soestbergen. Hiermee is een wens van haar moeder uitgekomen, namelijk samen met haar man begraven te liggen.

Centraal Museum

Joop Moesman werd in 1909 geboren in Utrecht. Hij was spoorwegbeambte, letterontwerper, amateur-fotograaf, en hij schilderde. Hij was autodidact. Zijn beroemdste werk is Het Gerucht. Dat laat een naakte vrouw op een fiets zien, met onder de snelbinders haar viool. De Utrechtse burgemeester Ter Pelkwijk beoordeelde het als schadelijk voor de zedigheid, en liet het verwijderen van een tentoonstelling van genootschap Kunstlefde. Tegenwoordig is van Moesman een vaste collectie schilderijen te zien in het Centraal Museum van Utrecht. Voor over twee jaar staat er een groot Moesman-kunstproject in de steigers, dat Moesmania gaat heten.

Na zijn dood in 1988 werd de schilder begraven op de katholieke begraafplaats van de Sint Michaëlkerk in Schalkwijk. Hij woonde sinds 1964 in het iets verder gelegen Houtense dorpje Tull en ‘t Waal. Moesman, bij leven een ‘recalcitrante lastpak’ genoemd, was zijn geboortestad schimpend ontvlucht, tierend op het in zijn ogen bekrompen stadsbestuur, de heersende kleinburgerlijke moraal, en ook vervuld van afkeer van het culturele wereldje van zijn tijd.

Apenpakkie

Dat Moesman in Schalkwijk bijna dertig jaar letterlijk tussen de paters begraven heeft gelegen, is bijzonder. Hij had namelijk een hartgrondige hekel aan katholieken. Alleen met de toenmalige pastoor Pierik kon hij het uitstekend vinden; de twee dronken graag een cognacje met elkaar en rookten er een mooie sigaar bij. De pastoor was bij de uitvaart aanwezig, maar had op uitdrukkelijk verzoek van Moesman ‘zijn apenpakkie’ in de pastorie achtergelaten.

Remke Moesman: ,,Mijn vader wilde in Schalkwijk liggen, omdat het gemakkelijk dichtbij was voor mijn moeder. Dat was de enige reden.’’

Initiatiefnemer tot de herbegrafenis Ari Doeser tekende in zijn toespraak wel aan, dat Moesman al die jaren heeft gelegen in ongewijde grond. Net als dat het geval is op Soestbergen. Zijn laatste vrouw Els, die dertig jaar jonger was en overleed in 2007, liet zich begraven op Oud-Wulven in Houten. Zij weigerde pertinent op een katholieke begraafplaats te moeten rusten.

Sober

De sobere plechtigheid van vandaag werd voorafgegaan door een stevige controverse vorig jaar, toen Houtenaar Jean Beaujean een petitie startte tégen de herbegrafenis. Volgens Beaujean zou Moesman zich in zijn graf hebben omgedraaid, als hij had geweten van de plannen. De kunstenaar had de stad immers niet voor niets teleurgesteld de rug toegekeerd. ,,Wie had ooit kunnen denken, dat de Houtense burgemeester Wouter de Jong nong moest ingrijpen om een lokale opstand van Schalkwijkers te sussen,’’ aldus cultuurondernemer Doeser.

Hij en ook Remke Moesman weigerden de petitie in ontvangst te nemen. ,,Mijn vader was Utrechter in hart en nieren. Dat is hij altijd geweest en ook altijd gebleven,’’ zei Remke Moesman.

Grafrechten

De laatste jaren heeft zij de grafrechten niet meer betaald. Het graf zou derhalve geruimd gaan worden. Voor haarzelf, verklaarde ze eerder al eens, had een blijvend graf niet gehoeven. Maar als liefhebbers van haar vaders kunst daar prijs op stellen, dan hoort een blijvend gedenkmonument wat haar betreft thuis in Utrecht. ,,Waar anders?’’

Ari Doeser is secretaris van de stichting Muzum, die Utrechtse kunstenaars en Utrechtse kunst vaker en beter voor het voetlicht probeert te krijgen. Daarbij hoort ook het streven om van Soestbergen het ‘Père-Lachaise van het Noorden’ te maken, de plek waar grote Utrechtse namen begraven liggen. Aan het rijtje Gerrit Rietveld, W.G. van der Hulst, Nicolaas Beets en onder anderen Dirkje Kuik, kan daar nu ook de naam Joop Moesman worden toegevoegd.