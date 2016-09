Surrealist Jopie Moesman wordt in Utrecht herbegraven

Dat besluit is genomen in overleg met Moesmans dochter Remke, die al twintig jaar woont in Frankrijk. De gemeente Houten gaat nu in overleg met de gemeente Utrecht om de herbegrafenis verder mogelijk te maken. Joop Moesman wordt in Utrecht samen met zijn laatste echtgenote Els begraven, met wie hij de laatste periode van zijn leven woonde in Tull en 't Waal. Els Moesman ligt op begraafplaats Oud Wulven in Houten, waarvan de gemeente beheerder is. Zij werd na haar overlijden niet bij de in Utrecht geboren kunstenaar gelegd, omdat zij niet op een katholieke begraafplaats wilde rusten.



De herbegrafenis van Moesman, één van de boegbeelden van de Nederlandse surrealistische schilderkunst, is een initiatief van de Utrechtse cultuurliefhebber Ari Doeser. Die probeert ook de Utrechtse schrijver C.C.S. Crone en diens vrouw op Soestbergen te laten herbegraven. Crone ligt nu in Arnhem.



Petitie

Het besluit in te stemmen met de herbegrafenis van Joop Moesman is een domper voor Houtenaar Jean Beaujean, die een petitie was begonnen om de herbegrafenis tegen te houden. Die werd door iets meer dan dertig mensen gesteund. Joop Moesman keerde in 1967 Utrecht de rug toe. Hij vestigde zich toen in het Houtense dorpje Tull en 't Waal waar bij woonde tot aan zijn dood.



Volgens Beaujean 'ontvluchtte' Moesman niet voor niets de stad, en zou hij zich daarom in zijn graf omdraaien als hij weet zou hebben van de herbegrafenis. Dochter Remke echter, die sinds 2008 al niet meer betaalde voor de grafrechten, vindt dat onzin. Zij juicht het toe, dat haar ouders alsnog bij elkaar komen te liggen. Daarmee gaat een wens van haar moeder in vervulling, zegt zij.