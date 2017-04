Susanne teleurgesteld en opgelucht na afwijzing boer David

Net als alle andere zondagen van de afgelopen weken, keek Susanne gisteravond samen met vriendinnen en familie thuis op de bank naar Boer zoekt Vrouw Internationaal, hapjes en drankjes binnen handbereik. De 33-jarige Utrechtse was nét niet de gelukkige om met boer David verder de liefde te gaan onderzoeken. Hij koos voor Mara. ,,Achteraf is het goed zo. Ik ben blij voor ze, het is een leuk stel.’’

In plaats van samen met David te werken aan een toekomst op een Roemeense varkensboerderij, zat Susanne vanmiddag gewoon weer op kantoor bij het Goois Natuurreservaat in Hilversum, waar ze vanuit haar eigen communicatiebureau enkele dagen per week werkt. Zelf weet ze al maanden dat haar toekomst niet op de boerderij van David ligt, het grote publiek zag gisteravond pas in de laatste aflevering van Boer zoekt Vrouw dat David helemaal gelukkig is met Mara. ,,Ze zijn een paar weken gelden nog samen bij me komen eten, was heel gezellig.’’

Ze was er nogal impulsief in gestapt, vorig jaar augustus, toen ze de oproep van boer David zag. Hij was op zoek naar een nieuwe liefde die samen met hem een toekomst wilde opbouwen op zijn varkensboerderij in Roemenië. ,,Ik was helemaal niet bewust op zoek naar de liefde, maar ik zag David voorbijkomen op tv en het liet me niet meer los. Ik was net voor mezelf begonnen en ik herkende in hem het enthousiasme en de passie van een jonge ondernemer. Dat sprak me aan.’’

Twijfels

Voor ze het wist, zat ze met negen andere vrouwen op televisie in een speeddate met David, ging ze met vier meiden een dagje met hem uit in Amsterdam en reisde ze met nog twee dames die bij de boer in de smaak vielen naar Roemenië. Ze kreeg gevoelens voor hem, maar de twijfels die ze eerder had geuit over een verhuizing naar Roemenië, zorgden er mede voor dat David zijn liefde uitsprak voor Mara.

Presentatrice Yvon Jaspers dacht dat ze opgelucht was toen David uiteindelijk voor Mara koos. ,,Maar eigenlijk was ik teleurgesteld! Hij zei tegen Yvon dat hij bij mij kriebels voelde en nieuwsgierig naar me was en bij Mara juist warmte en zekerheid vond. Na een picknickdate dacht ik dat hij misschien voor mij zou kiezen om samen op citytrip te gaan.’’

Quote Hij zei tegen Yvon dat hij bij mij kriebels voelde en nieuwsgierig naar me was Susanne

Het hele proces van de eerste brief tot het weer inpakken van de koffers in Roemenië, had in september en oktober vorig jaar niet meer dan drie weken in beslag genomen. Pas in februari begonnen de tv-uitzendingen van de zoektocht van vijf boeren naar een partner en gisteren waren de boeren voor het laatst op tv met hun nieuwe liefde.

Zwijgen

Al die tijd moest Susanne zwijgen over de afloop. ,,Ik heb het alleen aan een paar goede vriendinnen en familie verteld. Als ik op straat werd aangesproken, kon ik natuurlijk niks zeggen over de afloop. Maar we maakten er elke zondagavond van de uitzendingen bij mij thuis een feestje van. Het was een gekke periode, ik leefde echt een dubbelleven. Nu kan ik erover vertellen en dat vind ik ook heel leuk.’’

De twijfels die ze uitsprak over een toekomst in Roemenië tijdens de weken die ze met David en de andere vrouwen doorbracht, hebben er volgens Susanne voor gezorgd dat hij uiteindelijk voor een andere vrouw koos. ,,Toch ben ik blij dat ik daar heel eerlijk over geweest ben. Roemenië is ook een heel heftig land met veel armoede en corruptie. Dat was niks voor mij geweest. Echt, het is goed zo.’’

Nu werkt ze weer dagelijks voor haar eigen communicatiebureau in het hartje van de stad Utrecht. Ze krijgt veel mailtjes krijgt van bedrijven die een communicatieadviseur zoeken en bij haar uitkomen omdat ze haar van tv kennen. ,,Ik heb al veel mooie opdrachten waar ik het druk mee heb, maar het is natuurlijk heel leuk dat ze me nu benaderen voor klussen.’’

Twaalf kantjes

Ook liefdesbrieven en mailtjes vonden, nadat bleek dat ze nog even vrijgezel zou zijn, een weg naar haar kantooradres. ,,Daar zat wel wat leuks tussen. Iemand heeft zelfs de moeite genomen om een brief van twaalf kantjes te schrijven! Ik weet nog niet wat ik daar allemaal mee doe. Ik sta zeker open voor een nieuwe liefde, maar ik laat eerst alles nog even bezinken.’’