Sushi-festival in Utrecht goed bezocht

Video In een volledig afbreekbare biokist naar je laatste rustplek

17:09 Uitvaartbussen, een composteerbare urn of een biologisch afbreekbare kist. Zelfs in de uitvaartbranche staat, hoe cliché, ‘de wens van de klant centraal’. Hoe je jezelf het liefst onder de grond of in een oven ziet verdwijnen, is ook al bijna een normaal gespreksonderwerp geworden.